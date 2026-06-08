Son Mühür- İstanbul Atatürk Havalimanı’nda "Sıfır Atık Forumu 2026" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirildi. 180’in üzerinde ülkeden üst düzey katılımla gerçekleştirilen forumda Ege Üniversitesini Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın, EÜ Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İnci Tüney Kızılkaya ile Arş. Gör. Dr. Tuğçe Kalkan temsil etti.

Forumda Ege Üniversitesi heyeti; Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek üniversite bünyesinde yürütülen çevreci projeler hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

"Sıfır atık iklim mücadelesinin en dönüştürücü gücüdür. "

Açılış konuşmasında söz alan Emine Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprü olduğunu dile getirerek şu ifadelerde bulundu: “Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'yle aynı döneme denk gelmesi, sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür. Hatta iklim mücadelesinin en dönüştürücü gücüdür. Dolayısıyla biz bu yılki forumumuzu, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 İklim Zirvesi yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz”