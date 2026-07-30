Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türk Telekom Bornova Müdürü Burç Kaan Apaydın ve beraberindeki heyeti belediyede konuk etti. Düzenlenen ziyarette, belediyenin dijital altyapı çalışmaları ile kurumlar arasında hayata geçirilebilecek iş birliği olanakları üzerinde duruldu.

Dijital dönüşüm projeleri üzerinde duruldu!

Belediye binasında düzenlenen görüşmede, Bornova Belediyesi'nin dijitalleşme hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdiği altyapı projeleri üzerinde duruldu.

Toplantıda ek olarak, Bornova Belediyesi ile Türk Telekom arasında gündeme gelebilecek ortak projeler ve olası iş birliği alanları da ele alındı.

Kurumlar arası iş birliği!

Başkan Ömer Eşki, ziyaret sonrasında gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda, Türk Telekom Bornova Müdürü Burç Kaan Apaydın ve ekibini belediyede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Eşki, belediyenin geliştirdiği dijital altyapı projeleri ile kurumlar arası iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Başkan Eşki'den teşekkür!

Başkan Eşki, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, Türk Telekom heyetine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.