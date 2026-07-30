Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bornova’daki İZBETON şantiyesindeydi. Kentin asfaltını döken, sıcağın altında çalışan işçilerle aynı masaya oturdu. Kahvaltısını yaptı. Çayını içti. Ardından da kurumsal disiplinden işçi hakkına kadar sert ve net açıklamalar yaptı. Bu işin sadece bir belediyecilik meselesi olmadığını belirtti.

Asfalt sıcağında alın teri

İZBETON, İzmir'in yükünü çeken en kritik yapılardan biri. Yazın ortasında, asfalt kokusu ve tozun içinde çalışmak kolay iş değil. Tugay da söze tam olarak buradan girdi.

Bürokratik dili bir kenara bırakan İzmir Başkanı, sahadaki emekçinin halinden anladığını şu sözlerle ifade etti:

"Yazın bu sıcakta o asfaltın tepesinde durmak, o tozu yutmak gerçekten zor. Farkındayım. Ama birilerinin de bu şehri ayağa kaldırması gerekiyor. Sizin yaptığınız işin kıymetini bu şehirde herkes bilecek. Biz burada olduğumuz sürece kimsenin hakkı yenmeyecek."

Şantiyedeki buluşmaya Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ile İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara da katıldı. Ancak odak noktası idari kadro değil, doğrudan sahadaki işçilerdi.

"Burası benim şirketim değil"

Konuşmasında dikkat çeken en sert vurgulardan biri de kurumsal aidiyet üzerineydi. Tugay, belediye imkanlarının ve yapılan işin doğrudan 4,5 milyon İzmirliye ait olduğunu hatırlattı.

Kendi ailesinden de örnek verdi. Belediye başkanı olduğundan beri kızını bile az gördüğünden bahsetti. "Bu koltuk büyük sorumluluk" dedi.

“Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim. Benim istediğim sizin alkışınız değil, gönlünüzdeki güven ve rızadır. Birbirimize inanarak, dayanışma içinde hareket edelim. Millet bizi bu göreve getirdi, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz. Hep birlikte insanlara mahcup olmayacak şekilde işimize sahip çıkacağız. Kimsenin en küçük bir yanlış yapmasına izin vermeyeceğim. Kim kendini hangi tarafta tanımlarsa tanımlasın, benim için önemli olan tek şey sizlerin dostluğu, inancı ve dayanışması. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çalışıyor, zor işler yapıyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Bu belediye her geçen gün daha iyi olacak. Kimsenin bu belediyeyi kötü bir noktaya götürmesine izin vermeyeceğiz; bunu hep birlikte sağlayacağız.”

Tugay, siyasi tartışmaların ya da boş alkışların peşinde olmadığını, amacının sadece sahadaki çalışanın güvenini kazanmak olduğunu söyledi.

Kaldırımlara yeni standart geliyor

Kahvaltı bitti, konuşmalar tamamlandı. Ancak ziyaret orada bitmedi. Başkan Tugay, şantiye alanındaki üretim tesislerini gezdi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi yetkilileri sahadaydı. Kent genelinde döşenmesi planlanan yeni kaldırım modelleri sergilendi. Tugay, malzemeleri tek tek inceledi. İzmir’in sıcağına dayanıklı, yayayı yormayan ve uzun ömürlü modeller üzerinde duruldu.

Ziyaret, işçilerle çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Emekçiler sahadaki mesaisine, Tugay ise belediyedeki programına döndü.

