Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Özgür Özel’i ziyaret etti. Yıllara dayanan cezaevi ve siyaset arkadaşlıklarının gölgesinde yapılan görüşmede Özkan, kaleme aldığı “FETÖ’nün Belleği” başlıklı son kitabını Özel’e takdim etti.

Görüşmenin sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden ziyaret anlarına dair bir video yayımlayan Tuncay Özkan, paylaşımına “Karanlık günleri birlikte atlattık, zor günleri de birlikte atlatacağız” notunu düştü.

“Karanlık gün dostumdur”

Kitabın hazırlanış sürecine ve Ergenekon davaları döneminde yaşananlardan bahseden Tuncay Özkan, Özgür Özel’in Silivri Cezaevi döneminde verdiği desteği hatırlattı. Ziyaret sırasında konuşan Özkan,

“'FETÖ’nün Belleği' isimli kitabımı Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e takdim ettim. Karanlık gün dostumdur.

Bu kitabın ortaya çıkmasında, bizim cezaevinden çıkmamızda, Silivri Cezaevi’ndeki FETÖ zulmünün sonlanmasında Özgür Özel en başrolde durur. Onunla paylaşmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

"O günleri atlattık, bu günleri de atlatacağız inşallah"

Tuncay Özkan’ın sözleri ardından konuşan Özel ise Özkan’ın tahliye olduğu ilk yıla ait özel bir anıyı paylaştı. Özkan ile aralarında geçen telefon görüşmesinden bahseden Özel,

“Cezaevinden çıktığı ilk yılbaşı gecesi, yeni yıla girerken bir dakika kala arayıp, 'Geçen sene cezaevindeydim, karanlık günlerimin dostusun.

Yeni yıla seninle girmek istedim' demişti. O günleri birlikte atlattık, bu günleri de birlikte atlatacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.