SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve İzmir’de yerel yönetim düzeyindeki en büyük rüşvet operasyonlarından biri olan Buca Belediyesi soruşturmasında adliye koridorları çarpıcı bir iddiayla çalkalanıyor. 42 kişinin tutuklandığı dosyada, cezaevindeki ilk büyük çözülmenin siyasi kanatta yaşandığı ileri sürüldü.

MASAK Raporları Önüne Konulunca İtiraf Etti İddiası

Yargı kulislerine sızan iddialara göre, operasyon kapsamında gözaltına alınıp örgüt lideri olmak suçundan tutuklanan eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, cezaevi sürecinde strateji değişikliğe gitti. Soruşturma makamlarının elindeki gizli tanık beyanları, fiziki takip dosyaları ve en önemlisi MASAK tarafından hazırlanan detaylı hesap hareketleri Kaya’nın önüne konuldu. Emniyet ve savcılık aşamasında suçlamaları kabul etmeyen Kaya, maddi deliller karşısında inkar yolunun kapandığını anlayınca, cezaevinde kalmamak ve hukuki durumunu hafifletmek amacıyla Türk Ceza Kanunu’nun 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak için dilekçe verdiği iddia edildi.

Rüşvet Çarkını ve İki Başkanı da Anlattı

Yargı kulislerinde kulaktan kulağa yayılan bilgilere göre Çağdaş Kaya, cezaevinden SEGBİS üzerinden soruşturma savcısına verdiği ek ifadede belediye içindeki kirli ilişkiler ağını tek tek deşifre ettiği iddia edildi. Belediyenin hangi stratejik birimlerinde, hangi bürokratlar ve personeller eliyle rüşvet çarkının döndürüldüğünü, toplanan paraların kimlere ve hangi kanallarla aktarıldığını tarih tarih tek tek anlattığı öne sürüldü. En dikkat çeken iddia ise Kaya’nın, aynı dosyada tutuklu bulunan eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile görevden uzaklaştırılan mevcut Başkan Görkem Duman’ın bu sistemdeki rolleri ve bağları hakkında çok önemli bilgiler paylaştığı iddiaları oldu.

Cezaevinde Kavga İddiası

Çağdaş Kaya’nın itiraflarının ardından Görkem Duman arasında gerginlik yaşandığı, hatta bir birlerine girdiği de konuşuluyor. Kaya'nın belediyedeki sistemi ve isimleri açıkça hedef alan ifadelerinin ardından, dosyada adı geçen ve Şakran Cezaevi'nde bulunan mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, güvenlik gerekçesiyle apar topar Buca Kırıkla Cezaevine sevk edildiği adliye kulislerinde konuşulmaya başlandı.