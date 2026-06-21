2026 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 20 Haziran tarihinde yapıldı. Sınavın Türkçe bölümünde adayların karşısına çıkan "tiril tiril" ikilemesi, geçmiş yıllarda sorulan "müzmin", "aksisada" ve "fularlı" kelimelerinde olduğu gibi sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Sınav salonundan çıkan birçok adayın ilk işi Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne bakmak oldu. Öğrenciler ve veliler "Tiril tiril ne anlama geliyor?" ile "Tiril tiril TDK'ya göre nasıl yazılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

TİRİL TİRİL NE ANLAMA GELİYOR?

Günlük hayatta sıkça kullanılan ve özellikle yazlık kıyafet alışverişlerinde karşılaşılan tiril tiril ifadesi, TDK sözlüğünde birden fazla anlama sahip. Bu kelime temel olarak sıcak yaz günlerinde giyilen; ince, hafif, dökümlü, insanı serin tutan ve efil efil dalgalanan kumaşları tarif etmek için kullanılıyor. Bunun yanı sıra giysilerin tertemiz, ütülü, pırıl pırıl olduğunu ve giyen kişinin üzerinde şık, özenli durduğunu belirtmek amacıyla da söyleniyor.

TİRİL TİRİL TDK KURALINA GÖRE NASIL YAZILIR?

Sorunun sınavda doğrudan bir yazım kuralı veya şıklar arasında bir imla detayı olarak yer alması ihtimaline karşı gözler ikileme kurallarına çevrildi. TDK kuralları gereğince; Türkçede anlamı güçlendirmek için arka arkaya gelen ikilemeler (istisnalar hariç) her zaman ayrı yazılıyor ve aralarına herhangi bir noktalama işareti konmuyor. Bu nedenle kelimenin bitişik ("tiriltiril") yazılması yazım yanlışı kabul ediliyor ve doğru kullanımı "tiril tiril" şeklinde yazılıyor.

ÖSYM'NİN "YAŞAYAN TÜRKÇE" STRATEJİSİ

ÖSYM, her sene Türkçe testinde adayların hem kelime dağarcığını hem de dikkat sınırlarını ölçen en az bir ikonik soruya yer veriyor. Kurumun uzun süredir uyguladığı ve "Ezberci eğitimi yıkmak" olarak adlandırılan strateji, tiril tiril sorusuyla yeniden kendini gösterdi. Yalnızca dil bilgisi formüllerini ezberleyen ya da sadece popüler kitapları okuyan öğrencilerin, "yaşayan Türkçe" olarak adlandırılan bu tarz kelime örneklerinde zorlandığı ifade ediliyor.