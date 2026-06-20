Son Mühür- Yapımının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Buca Onat Tüneli Projesi birçok şikayete sebebiyet vermişti. Gelen şikayetler ve yapılan incelemeler neticesinde hasarlı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Tünelin etkileşim alanında yer alan bazı evlerle ilgili vatandaş şikayet etmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri, bölgede inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu yapıda yaşanan yapısal sorunlar nedeniyle, binada ikamet eden vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durumun söz konusu olduğu bildirilerek yapının ivedilikle boşaltılması istendi.

Atamer Mahallesi’nde uzlaşı sağlanan bina yıkıldı

Konak Atamer Mahallesi 2613 Sokak’ta bulunan 23 numaralı yapıda işlemler tamamlandı. Hak sahibi hissedarlarla sağlanan uzlaşının ardından, mahalle sakinlerinin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yapının yıkımı gerçekleştirildi.

12 vinadan 8’i yıkıldı: Geri kalan 4 bina için geri sayım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca inşasına devam edilen Buca Onat Tüneli işi nedeniyle iletilen yapı hasarlarına ilişkin çalışmalar kapsamında yıkımı talep edilen 12 binadan sekizinde işlem gerçekleştirilmiş oldu. Büyükşehir tarafından devam eden programla birlikte dört bina da en kısa sürede yıkılacağının bilgisi verildi.