Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi Çınar Anaokulları’nda yıl sonu coşkusu yaşandı. Eğitimlerini tamamlamanın sevincini yaşayan minik öğrenciler, düzenlenen mezuniyet töreniyle hem eğlendi hem de unutulmaz anlar yaşadı. Sergiledikleri renkli gösterilerle mezuniyet sevincini aileleriyle paylaşan minik öğrenciler, duydu dolu anlar yaşattı.

BUCAMAR tarafından işletiliyor

Buca Belediyesi iştiraklerinden BUCAMAR tarafından işletilen Çınar Anaokulları, minik öğrencilere kalbini açıyor. Bu yıl da eğitim dönemini tamamlayan öğrenciler, koca bir yılı mezuniyet töreniyle taçlandırdı. Mezuniyet törenine aileler de yoğun şekilde katılım gösterdi. Programda minikler, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hazırladıkları gösterilerle sergiledi.

Cüppe giyip kep fırlattılar

Müziğin yanına dansın enerjisi de eklenince öğrencilerin enerji ve özgüveni de doruğa ulaştı. Özenle hazırlanan kostümlerle sahneye çıkan minik öğrenciler, izleyenlerden de tam not aldı. Çocukların sahnedeki heyecanına ortak olan aileler, alkışlarıyla miniklere destek verdi.

Performansların ardından mezuniyet cübbeleri ve kepleriyle sahneye çıkan çocuklar, ilk mezuniyet heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı. Aileler bu anlamlı günü fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirirken, minikler de yeni eğitim yolculuklarına ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.