Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet İsmail Nezir, organizasyonun ilk gününde büyük bir başarıya adını yazdırdı. 23 yaşındaki Bucalı sporcu, erkekler 400 metre engelli finalinde rakiplerini geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

48.33'lük dereceyle zirvede!

Final yarışında etkileyici bir performans ortaya koyan İsmail Nezir, 48.33 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçen isim oldu. Bu sonuç, Balkan Atletizm Şampiyonası tarihinde 400 metre engelli branşında kaydedilen en iyi derece olarak dikkat çekti.

İzmir'den Avrupa pistlerine uzanan başarı!

İzmir'in Buca ilçesinde doğan İsmail Nezir, son yıllarda Türk atletizminin yükselen yıldızları arasında dikkat çekiyor. Özellikle 400 metre engelli branşındaki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan genç sporcu, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor.

Bursalı Aksoy'dan tebrik!

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yunanistan’ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engel kategorisinde şampiyon olan hemşehrimiz İsmail Nezir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.