Son Mühür- Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda geleceğe adım atan gençlerin ve dışarıda heyecanla bekleyen ailelerin yanında yer aldı. İlçe genelinde sınav merkezi olarak belirlenen okulları tek tek ziyaret eden Başkan Okuroğlu, sınav öncesi ve sonrasında yoğun bir saha mesaisi gerçekleştirdi.

Öğrenci ve velilerle bir araya geldi

Sınav binalarının çevresinde oluşturulan alanlarda Tireli vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, heyecanlı velilerle sohbet ederek onlara sabır diledi. Sınav salonlarına girmek üzere olan öğrencilere de moral aşılayan Okuroğlu, Tire Belediyesi olarak gençlerin her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı.

Ziyaretlerine ilişkin kurumsal bir bilgilendirme paylaşan Başkan Okuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde sınav merkezi olan okullarımızı ziyaret ettim. Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz ve velileriyle bir araya geldik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."