Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, Bloomberg Philanthropies tarafından yürütülen "Gençlik İklim Eylemi Fonu" programına kabul edilerek 50 bin dolarlık hibe desteği kazandı. Dünya çapında 300 farklı yerel yönetimin seçildiği bu programa Türkiye’den 15 belediye girmeyi başarırken, Konak, Ege Bölgesi’nde bu kaynağı alan tek ilçe belediyesi oldu.

Hibe doğrudan gençlerin fikirlerine ayrılacak

Belediyeye aktarılan bu kaynak, doğrudan gençlerin iklim kriziyle mücadele üzerine geliştireceği somut projelere harcanacak. Programın temel şartı, bütçenin belediye yatırımları için değil, gençlerin çevreci projelerini finanse etmek amacıyla kullanılması. Türkiye’deki kısıtlı sayıdaki kontenjandan birini alan Konak Belediyesi, bu fonla ilçedeki genç nüfusun çevre politikalarında aktif rol almasını hedefliyor.

Başkan Mutlu: Gençlerin karar mekanizmasında olmasını istiyoruz

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, aldıkları bu uluslararası desteğin gençlere yerel yönetimde alan açmak için bir fırsat olduğunu belirtti. İklim sorununun artık ertelenemez bir noktada olduğunu ifade eden Mutlu, şunları söyledi: "Gençlerin sadece enerjisinden değil, vizyonundan da faydalanmak istiyoruz. Bu destek fonu ise gençnlerin çevreci fikirlerini kağıt üzerinden çıkarıp sokağa, mahalleye taşımasına yardımcı olacak. Bloomberg’in sağladığı bu hibe ile Konak’ın daha dirençli bir yerleşim yeri haline gelmesi yolunda gençlerimizi çözüm ortağımız yapıyoruz"

Ege’den seçilen tek ilçe Konak oldu

Bölgedeki diğer adaylar arasından sıyrılarak programa dahil olan Konak Belediyesi, hibe kapsamında belirlenen kriterleri karşılayarak listeye girdi. Alınan hibe ile önümüzdeki süreçte gençlerin hazırlayacağı projeler değerlendirmeye alınacak ve uygun görülen işler bu bütçe üzerinden hayata geçirilecek.

