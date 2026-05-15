Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve onlara çok daha hızlı destek olabilmek için detaylı bir dijital kayıt sistemini devreye aldı.

Engelliler Haftası’nda paylaşılan bu yeni "Engelli Veri Tabanı", yalnızca bir kayıt listesi değil, aynı zamanda belediye hizmetlerinin kişiye özel planlanmasına yol gösteren önemli bir çalışma olarak öne çıkıyor.

İhtiyaçlar yerinde ve doğru tespit edilecek

Belediyenin hayata geçirdiği bu sistemle beraber, İzmir’de yaşayan engelli bireylerin neye, ne kadar ihtiyaç duyduğu artık daha belirgin hale gelecek.

Veri tabanı sayesinde; sosyal yardımlardan sağlık hizmetlerine, ulaşım desteğinden fiziksel düzenlemelere kadar bütün belediye hizmeti, bizzat vatandaşın talebi ve engel durumu dikkate alınarak şekillendirilecek. Bu sayede kaynaklar israf edilmeden, en doğru yere ulaştırılacak.

Daha hızlı hizmet verilecek

Olası bir deprem, yangın ya da sel gibi durumlarda, engelli bireylerin yer ve durum bilgileri sistemde kayıtlı olduğu için ekiplerin müdahale süreci hızlanacak.

Eskiden insan gücüyle yürütülen veya dağınık halde olan bilgiler, artık tek bir merkezde toplanıyor. Bu da engelli vatandaşların belediyeye sunduğu taleplerin çok daha kısa sürede yanıtlanmasına yarıyor.

Başvuru ve kayıt nasıl?

İzmir’de yaşayan ve bu imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaşların sisteme dahil olmaları gerekiyor. Kayıt işlemleri internet üzerinden yapılabiliyor. Engelli bireyler veya yakınları, belediyenin resmi portalı olan "bizvarizizmirbel" adresi üzerinden form doldurarak katılabiliyor.