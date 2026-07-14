Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'in S5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlikte, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da halk oyunları ekibini bir araya getirdi. Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, ülkemizi başarıyla temsil ederek ülkemizi gururlandırdı.

Göz alıcı kostümleri, büyüleyici koreografileri ile izleyicileri sahneye kilitlediler. Sadece şenliklerde değil, yıl boyunca milli bayramlarımızda, belediye etkinliklerinde Efes Selçuk halk oyunları ekibi milli değerlerini sahneye dökmeye ve kültürlerini diğer kuşaklara aktarmaya devam ediyor.

‘’Her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz’’

Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Ulaş Erol, konuşmasında halk oyunlarının kültürel mirasımızın nesilden nesile aktarılmasının önemini vurgulayarak; “Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’in destekleriyle halk oyunları çalışmalarımızı her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürleriyle bağ kurmasını önemsiyor, bu doğrultuda büyük bir emek veriyoruz. Milli bayramlarımızda ve kentimizin önemli organizasyonlarında sahne almanın yanı sıra Efes Selçuk’u farklı şehirlerde ve uluslararası festivallerde temsil etmek bizler için büyük bir onur. Davetleri için Akşehir Belediyesi’ne, destekleri için Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’e ve Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Selçuk Belediyesinin temel amacı çocukların ve gençlerin bu tarz etkinliklerle buluşturup kültürlerine sahip çıkmalarını sağlamak. Sadece şenliklerle değil milli bayramlarımızda ve belediye etkinliklerinde de halk oyunları ekibi sahnede olmaya devam edecek.