Torbalı Belediyesi'nin hamleleri ve vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde, Selçuk'ta bulunan Pamucak Sahili'ne ulaşımı sağlayacak yeni bir düzenleme hayata kondu.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 770 Torbalı Aktarma Merkezi–Selçuk hattının Pamucak Sahili'ne uzatılan seferlerinin artık sadece hafta içi değil, cumartesi ve pazar günleri de hizmet vereceğini açıkladı.

Hafta sonu da kesintisiz hizmet sürecek!

Yapılan düzenleme çerçevesinde özellikle yaz aylarında Pamucak Sahili'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, hafta sonlarında da toplu ulaşım imkanından yararlanabilecek.

Başkan Demir'den Başkan Tugay'a teşekkür!

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ulaşım düzenlemesine katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkürlerini ileterek, vatandaşlardan gelen isteklerin karşılık bulmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Demir, yapılan düzenlemenin Torbalı için hayırlı olmasını temenni ederek, Torbalı'nın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde süreceğini ifade etti.