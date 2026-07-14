Son Mühür – İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren YGT Elektrik Üretim A.Ş., Adares Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi için kapasite artışı ve türbin yeri değişikliğine gidiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED raporunu inceleyerek olumlu rapor verildi.

Projenin detaylarının yazıldığı Proje Tanıtım Raporu’nda mevcut 8 türbine 2 adet daha eklenerek toplamda 10 türbin kapasitesine ulaştırılacağı belirtildi. Santralde yıllık 123 milyon kilowatt elektrik üretilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Hristiyanlık dünyasının en önemli kutsal merkezleri arasında yer alan Meryem Ana Evi ve Tabiat Parkı’na yakınlığıyla dikkati çeken projede, bölgeye zarar verilmemesi için bazı değişiklikler de yapıldı. Bu doğrultuda, projede yer alan santral sahası tabiat parkı ve muhafaza ormanına zarar vermemek adına doğu yönünde kaydırıldı. Projenin hayata geçmesi durumunda, her yıl hacı olmak için Selçuk’ta bulunan Meryem Ana Evi’ne gelen Hristiyanlar rüzgar türbini manzarasıyla karşılaşacak.

450 günde inşa edilecek

Tesisin 450 günlük inşaat sürecinin olduğu ve bu noktada çevre düzenlemesi ve montaj çalışmalarının yapılacağı ifade edilirken atık yönetimi ve gürültü kontrolü kriterlerine de uyulacağı belirtildi.

Müslümanlarca da kutsal sayılıyor

Meryem Ana Evi, Selçuk’a 9 kilometre uzaklıktaki Bülbül Dağı üzerinde bulunuyor. İsa’nın ölümünden 4 ya da 6 yıl sonra St. John’un Meryem Ana’yı Efes’e getirdiği biliniyor. 1891 yılında Lazarist papazlar Alman rahibe A.Katherina Emmerick’in rüyası üzerine Meryem Ana’nın son günlerini geçirdiği evin araştırmalar sonunda bu ev olduğunu ortaya çıkardı. Bu olay Hıristyanlık dünyasında yepyeni bir buluş olmuş ve tüm dünya din alemine ışık tuttu. Haç planlı ve kubbeli olan bu yapı daha sonra restore edildi. Müslümanlarca da kutsal sayılan evde Papa VI.Paul’un 1967’deki ziyaretinden sonra her yıl ağustos ayının 15. gününden ayinler düzenleniyor ve bu ayinler büyük ilgi görüyor.