Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Sengel paylaşımında, dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmek ve çocukların eğitim ile beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

“Ailelerin yanındayız”

Başkan Sengel, belediyenin hayata getirmiş olduğu Gıda Dayanışması projesi kapsamında annelerin üzerindeki ekonomik yükün azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

Ücretsiz öğle yemeği desteği!

Efes Selçuk Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü uygulaması kapsamında öğrencilere düzenli öğle yemeği sağlandığı belirtildi. Hizmet kapsamında eğitim çağındaki çocukların beslenme ihtiyacının karşılanmasında önemli bir hizmet olduğu ifade edildi.

Öğrencilere ulaşım desteği

Sengel tarafından kırsal mahallelerdeki öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla ulaşım desteğinin sağlandığı da ifade edildi.

“Eşit ve umut dolu bir gelecek!"

Başkan Sengel ayrıca tüm çocukların eşit, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe sahip olması gerektiğini ve bu kapsamda çalışmaların kararlılıkla süreceğini de söyledi.