İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle “Çocuğun Sesi Olmak” başlıklı panel düzenlendi. Panel kapsamında akademi dünyası bir araya geldi. Etkinlik, Buca'daki Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilirken Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi akademisyenleri de panele katılım sağladı.

Akademik katılım yoğundu!

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ecehan Aras da panele katılım gösterenler arasında yer aldı. Etkinlikte ayrıca üniversitenin Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Banu Alan Sümer de konuşmacı olarak yer aldı.

Çocuk hakları vurgusu!

Doç. Dr. Banu Alan Sümer, panelde bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda; çocuk hakları, demokratik eğitim ortamları ve dijital çağda çocukluk kavramı ele alındı. Günümüz teknolojik dönüşümü de ele alınırken, çocukların gelişimi üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. Karar alma süreçlerinde çocukların ise daha görünür olması gerektiğine dikkat çekildi.