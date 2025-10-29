Son Mühür/ Merve Turan- Gündeş’in sahne öncesi kaydedilen provası, dinleyiciler tarafından dakikalar içinde binlerce kez paylaşıldı. Videoyu izleyen kullanıcılar, sanatçının ses performansına hayran kaldı.

“Bu ses karşısında saygı duruşuna geçilir”

Yorumlarda hayranlar, “Bu nasıl bir ses ya”, “Abla direkt açık kalp ameliyatı yapsaydın” ve “Bu ses karşısında saygı duruşuna geçilir” gibi ifadelerle beğenilerini dile getirdi. Gündeş’in doğal performansındaki güç ve duygusallık, sosyal medyada uzun süre konuşulan konular arasında yer aldı.

Viral video milyonlara ulaştı

Sahne hazırlıkları sırasında çekilen videonun kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşması, sanatçının yıllar geçse de ses kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hayranlar, Gündeş’in bu performansını “gerçek müzik şöleni” olarak nitelendirdi.