Son Mühür- CHP'nin hem Deniz Baykal hem de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ekonomi politikalarının en önemli saç ayaklarından biri olan İlhan Kesici, Asal Araştırma'nın son anket çalışmasına göndermede bulununca eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

Asal Araştırma'nın Nisan ayında gerçekleştirdiği çalışmasında ''Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir'' sorusuna,

yüzde 35.5 hiçbiri,

yüzde 24 AK Parti ve

yüzde 20.5 CHP olarak cevap verildiği görülmüştü.

İlhan Kesici söz konusu araştırmayı, ''ASAL Araştırma Şirketinin birkaç gün önce açıkladığı siyasi anketin bana göre en önemli sorusu ve cevaplar aşağıdadır:

“Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?”

Cevaplar çok manidar ve iktidar ve muhalefet partileri olarak üstünde çok düşünmemizi icap ettiren niteliktedir:'' mesajıyla paylaşmıştı.



Çok ayıp sitemi...



CHP'de parti içi iktidar kavgasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle gündeme gelen gazeteci Şaban Sevinç, İlhan Kesici'nin paylaştığı mesaja tepki gösterdi.

Şaban Sevinç,

''İlhan Kesici’nin aşağıdaki twitine gelen eleştirileri “haksızlık” diye nitelemek doğru değil, maalesef eleştiriyi fazlasıyla hak ediyor. Kendisi sosyal medyada herhangi bir vatandaş gibi davranamaz'' hatırlatmasında bulunarak,

''Eğer CHP İlhan beyin de inandığı gibi, “ülkenin sorunlarını çözme konusunda toplumu yeterince ikna edememişse”, bunun sorumlularından birisi de “kendisidir”.

İlhan bey bir planlamacı ve ekonomist olarak -19 yıldır ve 3 farklı genel başkanla- CHP’de milletvekilliği yapıyor. Bütçe konuşmaları yapıyor. Yurt dışında partisini ve TBMM’yi temsil ediyor.

Şimdi çıkıp twit atarak “ah vah” demek yerine, “Biz nerede hata yapıyoruz, nasıl çözeriz” diye raporunu hazırlayıp Genel Başkana ve parti grubuna sunması gerekir.

Parti ve Genel Başkan, bunca zorlukla boğuşurken twit atıp kamuoyuna şikayet etmesi çok ayıp oluyor. Çok ayıp…'' sözleriyle Kesici'ye sitem etti.

