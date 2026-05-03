Son Mühür - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ailesini ve yakın çevresini kapsayan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan gelin Zuhal Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kişi daha tutuklanmıştı!

Aynı soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek'in başdanışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama"

Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek arasında geçen bir diyalogda yer alan, "Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla" şeklindeki ifadelerin savcılık tarafından mercek altına alındığı öğrenildi. Zuhal Böcek hakkında verilen tutuklama kararının gerekçesi, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlaması oldu.

Ne olmuştu?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Temmuz 2025’te tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Sonrasında, Böcek’in gelini Zuhal Böcek de 1 Ağustos 2025'te "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmış, ancak 19 Aralık'ta tahliye edilmişti. Son olarak 30 Nisan 2026 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve belediyeye yönelik operasyonlardan bağımsız olduğu öne sürülen ayrı bir soruşturma kapsamında Zuhal Böcek hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.