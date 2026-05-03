Artvin’in Ardanuç ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Zekeriya köyü Aksu Yaylası’nda 31 Aralık 2025’te çığ meydana geldi. Erzurum sınırına yakın bölgede yaklaşık 1200 küçükbaş hayvandan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne götürmek isteyen 6 çoban kar altında kaldı. Tipinin etkili olduğu olayda 3 çoban kendi imkânlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, iş makineleriyle yol açılarak bölgeye ulaştı.

4 Ocak'ta ara verildi

Ekiplerin çalışmaları sonucu kar altındaki çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ile Suat Temel’in cansız bedenlerine ulaşıldı, Bülent Gezer’e ise ulaşılamadı. Bölgede etkisini sürdüren yoğun tipi ve yeni çığ riski nedeniyle çalışmalara 4 Ocak’ta ara verildi.

82 kişilik ekip yeniden sahada

Kayıp çoban Bülent Gezer’i arama çalışmaları dün yeniden başlatıldı. Artvin, Rize ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hopa, Çoruh ve Şavşat arama kurtarma gönüllüleri ve köylülerin de katılımıyla oluşturulan 82 kişilik ekip, bölgede geniş çaplı tarama yürütüyor. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı çalışmaların, Zekeriya köyü sakinlerinden Bülent Gezer’e ulaşılana kadar aralıksız sürdürülmesi planlanıyor.