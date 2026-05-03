Olayda, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin okula silahla girerek ateş açtığı, saldırıda bir öğretmen ile çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sırasında iki kurşun isabet eden Almina Ağaoğlu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
Almina Ağaoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağaoğlu, bugün öğle namazını takiben Abdulhamithan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Bu gelişmeyle birlikte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Neler yaşandı?
Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırıda daha önce 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 13 öğrenci de yaralanmıştı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, günlerdir hastanede tedavi gören Almina Ağaoğlu’ndan acı haber geldi. Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Menfur saldırıda yaralanarak yoğun bakımda tedavi gören öğrencimiz Almina Ağaoğlu’nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.