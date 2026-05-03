Son Mühür - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın ve turizm sektörünün odaklandığı "tatil süresi" tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne çıkarılması ihtimalinin, iç turizm hareketliliği açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Kuban Bayramı tatili açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tatilin uzamasının sektörel faydalarına dikkat çekti. Ancak Ersoy konunun henüz netleşmediği, Tatil süresine ilişkin nihai kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı’nda verileceğini hatırlattı.

Bakan Ersoy'un sözleri şu şekilde:

“Kurban Bayramı için 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur, ancak bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar”

Tecrübe ve kriz yönetimi vurgusu

Mehmet Nuri Ersoy, sözlerinin devamında küresel gelişmelerden bahsetti. Bu gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, Türkiye’nin kriz yönetimi tecrübesi sayesinde sürecin kontrollü ilerlediğini söyledi. İlk çeyreğin büyümeyle tamamlandığını ifade eden Ersoy, ikinci çeyreğin ise daha zorlu geçebileceğine dikkat çekti.

''Küresel belirsizlik...''

Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizliklerin turizm sektörünü etkilediğini belirten Bakan Ersoy, bu yaz sezonunda son dakika rezervasyonlarının öne çıkacağını ifade etti. Bu doğrultuda tanıtım faaliyetlerinin sezon boyunca artırıldığını da vurguladı.

''İstanbul ve Dubai birbirini tamamlıyor...''

Ersoy, İstanbul’un Dubai ile kıyaslanmasına ilişkin değerlendirmesinde, iki destinasyonun sezonlarının farklı olduğunu belirterek rekabetten ziyade birbirini tamamlayan bir yapıya sahip olduklarını ifade etti.

''Henüz işin başındayız...''

Formula 1 organizasyonuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Mehmet Nuri Ersoy, sürecin uzun bir hazırlık gerektirdiğini belirterek “Henüz işin başındayız” ifadelerini kullandı.