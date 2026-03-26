Krediye ulaşmak isteyen ama her defasında olumsuz yanıt alan vatandaşlar için yeni bir yol haritası ortaya kondu. Bankacılık alanında çalışan uzmanlar, kredi notunu yükseltmenin aslında belli kurallara dayandığını ifade ediyor. Rastgele yapılan hamlelerin fayda sağlamadığını belirten uzmanlar, sistemin belirli davranışları ödüllendirdiğini söylüyor.

Kısa sürede sonuç almak kolay değil. Ama doğru adımlar atıldığında kredi notunun zamanla yükseldiği ve başvuruların olumluya döndüğü belirtiliyor.

Ödeme disiplininde hata yapılmamalı

Uzmanlara göre en kritik konu ödeme düzeni. Kredi kartı ya da kredi taksitlerinde yaşanan en küçük gecikme bile sistem tarafından olumsuz kayıt olarak işleniyor. Bir gün gecikme bile etkili oluyor.

Bu yüzden ödeme süreçlerinin otomatik hale getirilmesi öneriliyor. Otomatik ödeme talimatı sayesinde unutma ya da gecikme gibi sorunların önüne geçiliyor. Sistem düzenli ödeme yapan kullanıcıyı daha güvenilir görüyor.

Limit kullanımında denge önemli

Bir diğer önemli başlık ise kredi kartı kullanım oranı. Toplam limitin büyük kısmını kullanmak, finansal sıkışıklık sinyali olarak algılanıyor.

Uzmanlar, limitin en fazla yüzde 30’unun kullanılmasını tavsiye ediyor. Harcamaların tek karta yüklenmemesi, farklı kartlara dağıtılması ya da dönem içinde ödeme yapılması öneriliyor. Bu durum kişinin mali olarak rahat olduğunu gösteriyor.

Hiç borç olmaması avantaj sayılmıyor

Kredi notu konusunda en çok yapılan hatalardan biri de hiç borçlanmamayı avantaj sanmak. Ancak sistem, hiç işlem yapılmayan hesapları riskli görebiliyor.

Düşük limitli kartlarla yapılan küçük harcamalar ve düzenli ödemeler kredi notunu olumlu etkiliyor. Ayrıca eski hesapların kapatılmaması gerektiği ifade ediliyor. Hesap geçmişinin uzun olması güven oluşturuyor.

Sık başvuru yapmak risk oluşturuyor

Kısa sürede birden fazla başvuru yapmak da önemli bir hata olarak görülüyor. Bu durum sistemde acil nakit ihtiyacı şeklinde yorumlanıyor.

Uzmanlar, kredi notu düzelmeden yeni başvuru yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Her reddedilen başvuru, sicile olumsuz etki bırakıyor. Bu yüzden sabırlı olmak ve doğru zamanda tek bir başvuru yapmak daha mantıklı görülüyor.