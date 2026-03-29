ABD genelinde on binlerce kişi, eski Başkan Donald Trump ve yönetiminin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen “Krallara Hayır” (No Kings) protestoları kapsamında meydanlara indi. Ülke çapında eş zamanlı gerçekleştirilen eylemler, geniş katılımla dikkat çekti.

Protestolar ülke geneline yayıldı

Geçtiğimiz yıl haziran ve ekim aylarında farklı tarihlerde düzenlenen gösterilerin ardından bu yıl üçüncüsü organize edilen protestolar, ABD’nin birçok büyük kentinde aynı anda gerçekleştirildi.

Göstericiler, demokrasi, eşitlik ve sivil haklar vurgusu yaparak yönetim politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi.

Washington D.C.’de buluşma noktası: National Mall

Başkent Washington, D.C.’de protestoların merkezi National Mall oldu. Binlerce kişi burada toplanarak pankartlar ve sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

New York’ta yürüyüş Times Square’e uzandı

New York City’de protestocular Central Park çevresinde toplanarak yürüyüşe geçti. Kalabalık grup, Times Square’e kadar ilerleyerek yoğun katılımlı bir gösteri gerçekleştirdi.

Alaska’da demokrasi ve eşitlik mesajı

Alaska’da şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, demokrasi ve sivil haklar vurgusu yapan pankartlar taşıdı. Gösterilerde barışçıl mesajlar öne çıktı.

Chicago’da meydanlar doldu

Chicago’da protestoların adreslerinden biri Grant Park sınırları içindeki Butler Field oldu. Eylemciler burada geniş katılımlı bir gösteri düzenledi.

Charlotte ve Miami’de eş zamanlı eylemler

Charlotte’ta düzenlenen protestolar, ülke genelindeki eylemlerle paralel şekilde gerçekleşti. Miami’de ise kalabalık gruplar pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüş düzenleyerek protestolara destek verdi.