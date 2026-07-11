Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11.07.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İzmir'in başlıca toplu ulaşım araçlarından biri olan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.

İZBAN'ın dışında ise; Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak.

11.07.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."