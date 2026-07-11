İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen sigorta dolandırıcılığı operasyonu kapsamında yeni gelişmeler gündeme geldi. Kurgu trafik kazaları ve sahte hasar dosyalarıyla sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları iddiası çerçevesinde gözaltına alınan 54 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde önemli bir aşama aşıldı.
Soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda çok sayıda şüpheliye gözaltı işlemi uygulanmıştı. Şüphelilerin, kurgu trafik kazaları ve hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları öne sürüldü.
Adliyeye sevk edildiler!
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri noktalandı. Şüphelilerden 15'i emniyette verdikleri ifadeler sonucunda serbest bırakılırken, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
24 tutuklama!
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 24'ü tutuklandı. Mahkeme, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Firariler aranıyor!
Soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı olan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların güvenlik güçleri tarafından devam ettirildiği ifade edildi.