Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZSU Genel Müdürlüğü, küresel iklim krizinin neden olduğu ani ve şiddetli yağışların yarımada bölgesinde oluşturabileceği olası sel, taşkın ve heyelan riskine karşı önlem adımları aldı. Urla ve Çeşme’de yoğunlaşan kış hazırlıkları kapsamında dere yatakları anroşman taşıyla dirençli hale getirilirken, çevre sakinlerinin de can ve mal güvenliğini sağlama amacıyla koruma korkuluğu da imal edildi.

Urla’da yoğun çalışma

Urla genelindeki altyapı çalışmalarında dere yataklarındaki aşınmaların ve bu nedenle yaşanabilecek zemin kaymalarının önüne geçilmesi yönünde adımlar atıldı. Urla’nın Denizli Mahallesi’ndeki Mezarlık Yanı Deresi’nin yaklaşık 500 metrelik hattında, sağ ve sol sahil şeridinde toplam 3 bin ton taş kullanıldı. Bu sayede, dere kenarında karayolunca oluşabilecek göçme riskleri de ortadan kaldırıldı. Ayrıca Urla’nın İçmeler Mahallesi’nde de hummalı bir çalışma yürütüldü. Geçtiğimiz dönem Malkoca Deresi’nde başlayan altyapı yenileme çalışmaları, derenin 300 metrelik kesiminde bin 500 ton taş kullanılarak tamamlandı. Keklik Deresi boyunca da bin metrelik yaya korkuluğu boyanarak yenilendi.

Çeşme’de derelere taş serildi, korkuluk montajları yapıldı

Çeşme’de de olası su baskınlarının önüne geçme amacıyla çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, Durmuş Deresi’ne 2 bin ton, Şifne Deresi’ne ise bin ton taş serildi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda ekipler; Çiftlik Mahallesi’nin 4, 134 ve 113 numaralı sokaklarında toplam 670 metrelik yeni korkuluk montajı yaptı. Ayrıca ilçe genelinde zamanla yıpranan bin 900 metre uzunluğundaki mevcut korkulukların da bakım ve boyama çalışmaları yapıldı.

"Riskleri en aza indirmek için çalışmalarımız devam ediyor”

Yarımada genelindeki faaliyetlerin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini belirten İZSU Yarımada Dereler Birimi Teknik Amiri Ayhan Şenoğlu, “Şu an Urla Denizli Mahallesi’nde Mezarlık Yanı Deresi’nde taş tahkimatı çalışması yapmaktayız. Buradaki çalışmamızın amacı, Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi’ne iletilen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yolda meydana gelen kaymaların önüne geçmektir. Kışa hazırlık kapsamında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kışın gelen yağışların debisinin ve burada akan suların rahatlıkla denize ulaşabilmesi, yağış anında olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dere yatakları ve çevresinde oluşabilecek güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

“Mahalle sakinleri ihtiyaçlarını iletti”

Bölgede uzun süredir kronikleşen su baskını ve toprak kayması sorunlarının çözüme kavuşmasından memnuniyet duyan Denizli Mahallesi Muhtarı Emre Erdoğan da “Çok yağış aldığımız zaman sel olayları yaşanıyordu. Derelerimiz taşıyor, bazı bölgelerde kaymalar meydana geliyordu. Mahalle sakinlerimiz bu ihtiyaçları bize iletti. Biz de Büyükşehir Belediyemize bildirdik. Sağ olsunlar gerekli çalışmaları başlattılar. Şu anda taş tahkimatı yapılarak derelerimiz koruma altına alınıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.