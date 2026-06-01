Son Mühür - 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacak olan Türkiye Millî Futbol Takımı, ilk özel maçında Kuzey Makedonya Millî Futbol Takımı ile karşılaşacak. İstanbul’daki mücadelenin ardından ABD’ye geçecek ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Türkiye-Kuzey Makedonya maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor.

2026 Dünya Kupası'na kaç gün kaldı? FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
4 yıl 7 ay 23 gün sonra bir ilk

Türkiye Millî Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 günlük aranın ardından yeniden Chobani Stadı’nda sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, Kadıköy’de son olarak 8 Ekim 2021’de 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Norveç Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti. Milli takım, 1696 gün sonra yeniden Kadıköy’de taraftarıyla buluşacak.

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda?

Türkiye Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ilk özel maçında 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sonraki rakip Venezuela

Türkiye Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci özel maçında 7 Haziran Pazar günü Venezuela Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 01.00’de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası’ndaki ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşmadan önce ABD kampını sürdürecek ve ana kamp merkezi olarak belirlenen Arizona Mesa’ya geçerek hazırlıklarına burada devam edecek.

