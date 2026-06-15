Son Mühür- Gelenekselleşmiş 7. Çevre Günleri Sempozyumu bu yıl da Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. “Dünya Bize Emanet” temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda çevresel farkındalık, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Ev sahipliğini DEÜ'nün üstlendiği bu sempozyumda çevresel farkındalık, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Katılımın yoğun olduğu açılış programına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yılmaz: "Çevre bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymalıyız"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, açılış konuşmasında üniversitenin çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına vurgu yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesinin doğal çevreyle bütünleşmiş kampüsleri, güçlü akademik altyapısı ve çevre alanındaki uzmanlık birimleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yılmaz, çevre konusunda bilimsel üretimin ve farkındalık çalışmalarının artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Rektör Yılmaz, üniversite bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalarla sürdürülebilir yaşam kültürünü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Geleceğin çevrecileri "DEÜ Yeşil Yakalılar Programı" ile yetişiyor

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Görkem Akıncı ise üniversitede yürütülen yeşil kampüs çalışmaları ve Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın öncülüğünde hayata geçirilen “DEÜ Yeşil Yakalılar Programı” hakkında bilgi verdi.

Programın içeriğinden bahseden Akıncı projeyle yalnızca çevre konusunda bilgi sahibi bireyler değil; aynı zamanda davranış değişikliği geliştiren, sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlayan, insan-doğa etkileşimini gözeten, çevresel etkileri izleyebilen ve çözüm üretme kültürünü benimseyen bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sertifika ve rozet takdimi

Konuşmaların ardından DEÜ Yeşil Yakalılar Programı’nı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılara, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından belgeleri ve rozetleri takdim edildi.