SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul’da banka ATM’lerine kurdukları düzeneklerle vatandaşların kart bilgilerini çalan ve ürettikleri sahte kartlarla yurt içi ile yurt dışında haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik 2013 yılında operasyon düzenlenmişti. Şikayetçilerin beyanları ile sanıkların savunmalarını yaparken, mahkeme 13 yıldır süren davayı karara bağladı. Türkiye’nin en kapsamlı ATM dolandırıcılığı dosyalarından biri olarak bilinen yargılamada ilk derece mahkeme sanıklara ceza yağdırdı.

Polise Sahte Kimlik Vermişti

Ocak 2013’te bir banka ATM’sine kopyalama aparatı yerleştirildiğinin fark edilmesiyle başlayan soruşturmada, yakalanan ilk şüphelinin polise kendisini 'Kerem Moral' olarak tanıttığı ve sahte ehliyet ibraz ettiği ortaya çıkmıştı. Yürütülen çalışmalarda, bu kişinin aslında örgüt lideri Ayhan Sakallı olduğu tespit edilmişti.

Örgüt Liderine ve Yöneticilerine 38 Yıl Hapis

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yılmaz Arslan, aralarında bankaların da bulunduğu toplam 485 mağdurun yer aldığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, örgüt lideri Ayhan Sakallı’nın da aralarında bulunduğu 3 sanığı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Sahte banka, kredi kartı üretme, satma veya devralma' ve 'Sahte kart kullanarak haksız yarar sağlama' suçlarından ayrı ayrı 38 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. 4 Sanığa ise sahte kart üretme ve kullanma suçlarından ayrı ayrı 36 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Firari Sanığın Dosyası Ayrıldı

Yaklaşık 13 yıl süren yargılama maratonunun ardından çıkan kararda, firari durumda olan bir sanığın dosyası ayrılırken, bazı sanıklar yönünden zaman aşımı veya hukuki nedenlerle düşme kararları verildi. İlk derece mahkemesinin verdiği bu rekor cezaların ardından dosyanın istinaf ve temyiz süreçleriyle devam etmesi bekleniyor.