SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi’nde 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, yüzünü maskeyle kapatıp kapüşon takarak tanınmamaya çalışan 23 yaşındaki F.Y., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüpheli, silah sesleri nedeniyle mahallede paniğe neden oldu.

Güvenlik Kameraları Adım Adım Takip Etti

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Şüphelinin olay yerine geliş ve kaçış güzergâhını tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri F.Y.’yi aynı gün düzenlenen başarılı bir operasyonla gözaltına aldı.

Silahı Boş Araziye Atmış

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden F.Y., olayda kullandığı tabancayı Kennedy Caddesi üzerindeki boş bir araziye attığını söyledi. Polisin belirtilen adreste yaptığı aramada saldırıda kullanılan silah ele geçirildi.

Mahkeme Tutukladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y.; ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

