SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Başakşehir’deki hâkim-savcı lojmanlarında 37 yaşındaki Özlem Yıldız’ın ölü bulunmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın meydana geldiği evin sahibi olan eski cumhuriyet savcısı şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Ekipler Cansız Bedeniyle Karşılaştı

Olay dün akşamı saatlerinde Vaditepe’de bulunan hâkim-savcı lojmanlarında meydana geldi. Eski savcının acil yardım hattını arayarak evindeki bir kadının yaşamını yitirdiğini bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Özlem Yıldız’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Özlem Yıldız’ın cenazesi, ölüm sebebinin tam olarak tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ev sahibi eski cumhuriyet savcısı gözaltına alındı.

Eski Savcının İfadesi Ortaya Çıktı

Şüpheli eski savcının emniyetteki ifadesinde, Özlem Yıldız ile arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söylediği öğrenildi. Olayın intihar olduğunu öne süren şüphelinin, yemek yapmak için mutfakta bulunduğu sırada salondan ses gelmemesi üzerine içeri girdiğini ve Yıldız’ı hareketsiz halde bulduğunu beyan ettiği belirtildi. Eski savcının emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın kesin seyrinin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporu ve soruşturma neticesinde belli olması bekleniyor.