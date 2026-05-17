Son Mühür- Türkiye'nin bir dönemine damga vuran isimler arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından gündemden düşmüyor.

Açıklamaları ve yazılarıyla iktidara yakın bir isim olarak algılanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı sürecini değerlendiren Uğur Dündar, Kütahyalı'yla geçmişte yaşadığı gerilimlere dikkat çekti.

''Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) ile ilk kez Doğan Gurubu'nda çalıştığım sırada karşılaştım. Reha Muhtar'ın asistanıydı, bindiğim asansörle CNN TÜRK katına çıkıyorlardı.

Asansörde bana bir hürmet, bir iltifat, sormayın.

Karısına şiddet uygulayan bir adam...



Sonra palazlandı ve FETÖ'nün operasyon gazetesi Taraf'ta köşe yazarı oldu. FETÖ kumpasları (Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve Fuhuş...) sırasında beni tutuklattırmak için çok uğraştı'' hatırlatmasında bulunan Dündar,

''Eşinden ayrıldıktan sonra yine bir iftira atınca, eşinin Nevşin Mengü ile röportajından alıntı yaparak "Karısına şiddet uygulayanı ben adam yerine koyup cevap vermem" dedim. Başka şeyler de söyledim.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu, takipsizlik aldım.

Yani en güçlü olduğu dönemde ağzının payını verdim.

Şimdi düştü. Yandaşları bile yerden yere vuruyorlar.

Ama düşene vurmak bize yakışmaz.

Yargı hüküm verinceye ve bu kesinleşinceye kadar herkes masumdur diyelim ve bekleyelim'' değerlendirmesinde bulundu.

