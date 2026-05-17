Son Mühür / Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Zeydan Karalar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tıbbi bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Yoğunluk ve çeşitli sebeplerle sürekli ertelemek zorunda kaldığı, tamamen koruyucu ve önlem niteliğindeki ameliyatın başarıyla tamamlandığını belirten Karalar, genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunun altını çizdi. Kendisiyle yakından ilgilenen sağlık personeline de teşekkürlerini ileten Karalar, paylaştığı mesajda şu sözlere yer verdi:

“Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Görevinden uzaklaştırılmıştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın görevden alınmasına yol açan yasal süreç, yürütülen bir rüşvet ve irtikap soruşturmasına dayanıyor. "İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla karşı karşıya kalan Zeydan Karalar, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, soruşturmanın selameti açısından Zeydan Karalar'ı geçici bir tedbirle görevinden uzaklaştırılmıştı.