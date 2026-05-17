Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen yeni bir askeri operasyon eğitimini kamuoyuyla paylaştı. 11 Nisan - 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında İzmir ve İstanbul’da gerçekleşen Efes-2026 Tatbikatı, birleşik, müşterek ve atışlı olarak devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatı olan Efes Tatbikatı’na bu yıl; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğer bakanlıklar, kamu kurum/ kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 45 ülke katılım sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, tatbikat sahasında görev yapan motosikletli askeri unsurların, yüksek hareket kabiliyetine sahip CH-47 tipi ağır yük helikopterleriyle entegre bir şekilde çalışma kabiliyetlerinin test edildiği görüntüler paylaşıldı.

Hava-kara koordinasyonu

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi açıklamada, “Bizim gücümüz yalnızca silahta değil her şart ve durumda, her imkanı etkin kullanabilme disiplinimizde saklıdır. Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında motosikletli unsurlarımız tarafından CH-47 helikopteri ile inme binme eğitimleri icra edildi” mesajı verildi.

MSB tarafından resmi hesaptan yapılan paylaşımda, eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.