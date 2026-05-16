Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleştirilen büyük gençlik buluşmasında binlerce katılımcıya seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Gençlik Kolları'nın ev sahipliğinde Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra yurt dışındaki dost ve kardeş ülkelerin gençlik temsilcilerini de bir araya getirdi.

Stadyumu dolduran kalabalığın coşkusuna ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, organizasyonda emeği geçen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve ekibine teşekkürlerini iletti. Programın başlangıcında tribünleri selamlayan Erdoğan, "Böylesine coşkulu, heyecanlı, maşallah her yönüyle dolu dolu bir gençlik şöleninde sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim. Öncelikle şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Gençlik Kolları'mızı, Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Kocaelispor'un evinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmaya katkı veren tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört yanından şölenimize renk katan gençlerimizle birlikte, dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum" dedi.

“81 ilimizin kalbi burada atıyor”

Konuşmasında Türk gençliğinin küresel ölçekteki başarılarına ve taşıdığı değere değinen Erdoğan, Kocaeli'deki bu birlikteliğin tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor" mesajı verdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'da, Amerika'da, Asya ve Afrika'da, yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızı nakış nakış işleyen, duası, desteği, kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan, sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan, bugün burada olduğu gibi, stadyumlardan taşan şu coşkunuz, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bugün güzel atmosferde, umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Milletçe medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor."

“Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacaklar”

Edebi ve tarihi şahsiyetlerin gençlik idealine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki kitlenin Sezai Karakoç'un tasvir ettiği diriliş kuşağı, Necip Fazıl'ın işaret ettiği büyük doğu nesli ve Mehmet Akif'in mısralarındaki Asım'ın nesli olduğunu vurguladı. TEKNOFEST kuşağının tarihi bir misyon üstlendiğini belirterek, "Sevgili genç kardeşlerim, Sezai Karakoç 'diriliş nesli' derken sizleri işaret ediyordu. Nurettin Topçu, 'hareket nesli' derken sizleri kast ediyordu. Üstad Necip Fazıl, 'büyük doğu nesli' derken sizlerden bahsediyordu. 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' diyen merhum Mehmet Akif bu ülkenin siz genç yüreklerini müjdeliyordu. Teknofest kuşağının öncü neferleri olarak, rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz. Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar, bilsinler ki Fatih ölmüştür ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inanlara müjdeliyorum; Fatih'in ruhu ölmez, Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki, Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdatın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın" diye konuştu.

“O çocukları şimdi karşımda görüyorum”

Zor durumdaki coğrafyalara karşı duyarlılık gösteren, deprem ve yangın gibi afetlerde en ön safta yardıma koşan şuurlu bir nesille karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, Sezai Karakoç’un yıllar önce kaleme aldığı "beklenen çocuk" tasvirinin bugün bu stadyumda gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. Erdoğan, "Şu an karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren, ufuk sahibi gençlik görüyorum. Gazze'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e, mazlumun, mağdurun gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü, kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum. Şu an karşımda, deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi gençlik görüyorum. Merhum Sezai Karakoç bu gençliği, yani sizleri yıllarca şu sözlerle bekledi; 'O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, diriltecek çocuğu. O çocuğu ki, görüntüye değil öze, dışa değil, içe baksın. Ön planı değil, arka planı görsün. Reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Bu çocuk elbet gelecek, insanlık, beklenmedik her vakitte olduğu gibi yeni bir atılım yapacak. Diriliş gerçekleşecek, kutlu şehitlerin ruhları uyanacak. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Semarkant'ın, Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, Kuala Lumpur'un, Bingazi'nin, İslamabad'ın ruhları dirilecek. Elinde bir meşale, o çocuğun ulaştığı her kent dirilişe erecek' Bu şehirlerin mahşerinin önünde, soruyorum; kim durabilir? Şehirleri ayağa kaldıracak, yaralara merhem olacak, dirilişi şahlandıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şimdi karşımda görüyorum" dedi.

“Devlet asıl misyonuna kavuşmuştur”

Gençlerin devlet ve millet hayatındaki birleştirici rolüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı, tarihin akışını değiştiren liderlerin de genç yaşta büyük sorumluluklar üstlendiğini hatırlattı. Gençliğin dinamizminin toplumsal yapının temeli olduğunu belirten Erdoğan, "Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en kritik halkası gençlerdir. Asırların birikiminden süzülüp gelen değerler, kurumlar ve prensipler gençlerin eliyle geleceğe aktarılır. Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler, ne zaman elini taşın koymuşsa aile güçlenmiş, millet kenetlenmiş, devlet asıl misyonuna kavuşmuştur. Yalnızca İstanbul'u değil, kalpleri de fetheden Sultan Fatih'te işte bunu görürsünüz. Tuğrul Bey'de, Tarık Bin Ziyad'ta, Süleyman Şah'ta, Süleyman Gazi'de bu saf hakikati görürsünüz. En keskin dönemeçlerde, en zorlu mesuliyetleri yüklenerek istikbalin taşlarını döşeyen, istiklalin sancağını yücelten hep gençlerdir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücedele'de, 15 Temmuz ihanetinin çelikten bir iradeyle püskürtülmesinde bu ruhu görürsünüz. Gençler güçlüyse, millette, devlet de güçlüdür. Gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

“İdeolojik aidiyetin liyakatın önüne geçtiği günler geride kaldı”

Geçmiş dönemlerde Türk gençliğinin ideolojik kamplaşmalarla karşı karşıya getirilerek enerjisinin tüketildiğini söyleyen Erdoğan, iktidara geldikleri andan itibaren bu yapay ayrımları sonlandırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak adına köklü adımlar attıklarını belirtti. Geçmişteki kısıtlamaları eleştiren Cumhurbaşkanı, "Bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı-solcu diyerek, kimi zaman Kürt-Türk diyerek, kimi zaman Alevi-Sünni diyerek, kimi zamanda ilerici-gerici diyerek birebirlerine düşman ettiler. Anne-babaların elleri yüreklerinde, akşam olunca evlatlarının sağ salim eve dönebilmesi için pencere kenarlarında dua ettiği günler yaşadık. Sadece başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı insanların eğitim ve çalışma hakkının elinden alındığı, istifaya zorlandığı, geleceğinin karartıldığı günler yaşadık. O günleri esefle ve acıyla hatırlıyoruz. AK Parti olarak, ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu, ideolojik aidiyetin liyakatın önüne geçtiği günler artık geride kaldı. Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık" dedi.

“Aslan payını eğitime tahsis ettik”

Yönetimde oldukları süre boyunca eğitim bütçesinde ve altyapısında devrim niteliğinde yatırımlara imza attıklarını aktaran Erdoğan; üniversite, yurt ve spor tesisi sayılarındaki muazzam artışa dikkat çekti. Gençliğe duyulan güvenin en somut göstergesinin seçilme yaşının düşürülmesi olduğunu belirterek, "Unutmayın gençler, önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak, gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı, biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttik. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde, tüm burs miktarını, hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları ve olimpik yüzme havuzlarıyla donattık. Hepsinden önemlisi gençlerimize cesaret ve özgüven kazandırdık. Bugün kendisini çok iyi yetiştirmiş, birkaç dil bilen, dünyayı tanıyan, sosyal zekası yüksek, deneyimli, donanımlı, yenilikçi ve aynı zamanda ahlaklı, imanlı bir neslin hamd olsun gümbür gümbür geldiğini görüyoruz" diye konuştu.

“Sizler bu milletin göz bebeğisiniz”

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlelerinin arkasındaki asıl gücün yeni nesil mühendisler ve bilim insanları olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası arenada madalyalar kazanan sporcuları ve genç yetenekleri tebrik etti. Gençliğin, sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum coğrafyaların umudu olduğunu hatırlatarak hitabını şu güçlü cümlelerle tamamladı: "Genç bilim insanlarımız, öğrencilerimiz, sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor. Genç yeteneklerimiz uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda madalyalara her gün yenilerini ekliyor. Tekvando milli takımımız, engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden gençlerle karşılaştık. İster geleneksek spor dallarında, ister teknolojiyle birlikte gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bugünün ve yarının dünyasında, sizlerin hak ettiğiniz yeri almanız için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir, Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil, Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen, Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençliği daima önceleyen bir büyüğünüz olarak, sizlere her zaman güvendim ve güveniyorum. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz, üzerine titrettiği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat ve kaldıraç olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir suretle kulak asmayın."