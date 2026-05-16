Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada gündeme gelen "bazı vatandaşlara seferberlik emri gittiği" iddialarına yönelik resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu mesajların her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen rutin tatbikatlar kapsamında gönderildiği belirtildi.

Söz konusu iddialar sosyal medyada gündeme oturmuştu. Sosyal medyadaki iddiaların aksine, olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığını vurgulanan Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, mesajın sisteme kayıtlı numaralara gönderildiğinin altı çizildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaylar paylaşıldı. “Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır” denilen açıklamada, “Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir” denildi.

Açıklamada, “Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (sms) gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.