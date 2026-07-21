Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Son Mühür TV’de ekranlara gelen Gündem Masası programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi, CHP’den istifa ederek görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğini ele aldı. Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Tugay’a çağrıda bulunmuş, ardından Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da Tugay’ı partilerinde görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti. Muhalefet partilerinin davetleri ve AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken Çölmekçi, kulislerde konuşulanların perde arkasını yorumladı.

Farklı siyasi partilerden Cemil Tugay’a yönelik yapılan çağrıları değerlendiren Hasan Çölmekçi, bu tekliflerin reel bir karşılığı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Cemil Tugay AK Parti ile görüşüyor mu görüşmüyor mu o biraz buzdolabına kalkmış gibi görünüyor. Çünkü bir ara kendisinin talepleri o yönde olduğunu biliyorum. Duyumlarım o yöndeydi ama şu an biraz buz dolabına kalktı. Diğer partilerden de bu yönde sözler söylenmesi, Tugay’ın gideceğini sanmam başka partiye. Onlar göstermelik teklifler."

"Tugay siyasi geleceği konusunda kararsız"

Başkan Tugay’ın hem CHP Genel Merkezi ile olan ilişkilerine hem de bağımsız kalma sürecine değinen Çölmekçi, siyasi belirsizliğe dikkat çekerek "Bence Cemil Tugay bu konuda kararsız. Ne yapacağını bilmez bir durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Özgür Özel ile arası açık olduğunu daha önce söylemiştik. Görüşmeler biraz askıya alınmış durumda. Burada da tavırlarından belli. Bağımsız kalmak olmaz diyordu ama şu anda kendisi bağımsız kalmış durumda. Orada da bir, tutarsızlık var." dedi.

"Siyasette her an her şey olabilir"

Tugay’ın AK Parti iddialarına ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları ve siyasi duruşunu hatırlatan gazeteci Çölmekçi, "AK Parti’ye gideceğim diyordu ama daha sonra eşim beni boşar diye bir açıklama yaptı. AK Parti’yle ilgili ciddi iddialar vardı ama dediğim gibi o konu buzdolabına kalkmış gibi duruyor. Yeni Parti’ye geçecek mi? Özgür Özel ile de arası kötü. Gelecek mi CHP’ye geri? O da belli değil. Ama bildiğiniz gibi siyasette 24 saat bile geç değildir, her an her şey olabilir. Ama Tugay’a şöyle baktığınız zaman, poker yüzü var. Belli etmiyor yani. Önce oraya kayacakmış gibi görünüyor, sonra vazgeçiyor." şeklinde konuştu.

"Göreve geldiğinden beri bir tutarsızlık Var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratik kadrosundaki değişimlere ve yerel yönetimlerin genel durumuna vurgu yapan Çölmekçi, "Göreve geldiğinden beri bir tutarsızlık var. Kendi getirdiği müdürleri kaç kez değiştirdi bu güne kadar? Bir türlü aradığı ekibi bulamadı. Şu anda da CHP içindeki tartışmalar, CHP’li belediyelerde yapılan yolsuzluklar nedeniyle de çoğu belediye başkanı görevini yapamaz haline geldi." ifadelerini kullandı.