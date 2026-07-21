Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı konuşmasıyla yeni partinin kurulacağını açıklamasının ardından başlayan istifa dalgası giderek yükseliyor. Özel ile birlikte yeni partiye İzmir milletvekillerinden Deniz Yücel, Ednan Arslan, Murat Bakan, Ümit Özlale, Seda Kaya Ösen, Yüksel Taşkın ve Salih Uzun’un geçeceği ifade ederken, ilçe başkanlarının da önümüzdeki süreçte toplu şekilde istifa edeceği belirtildi. Belediye meclis üyelerinden ise istifalar şimdiden başladı. İlk etapta, Karşıyaka’da meclis üyesi Fügen Gülgör Algıer, Himmet Bozan, Fehmi Yılmaz ve Kemalpaşa Meclis üyesi Musa Eroğlu da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Birlikte istifa ettiler!

Birçok belediye başkanının tavrı henüz bilinmezken; Karşıyaka’da önceki dönemlerde belediye başkanı yapmış Cevat Durak’tan dikkatleri çeken bir adım geldi. Eski Başkan Durak ve CHP Karşıyaka Belediye Meclis üyesi Burak Ali Durak birlikte CHP’den istifa etti.

Karşıyaka Belediyesi’nin eski başkanı Durak, istifasını şu sözlerle duyurdu:

“Kurucu İlçe Başkanı olarak büyük emek verdiğim, yıllarca onurla hizmet ettiğim partimden; yaşanan hukuksuz sürecin çözülememesi, parti iradesinin tartışmalı hâle gelmesi ve halkımızın beklentilerine karşılık verilememesi nedeniyle istifa ediyorum.



Bu karar, bir vazgeçiş ya da geri çekiliş değildir. Tam tersine; halkımızın umudunu yeniden yeşertmek, demokrasiye, hukuka ve seçmen iradesine sahip çıkmak için atılmış yeni bir adımdır.



Siyaseti makam ve koltuk için değil, halka hizmet etmek için yaptım. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla halkımızın yanında olmaya, haksızlığa karşı durmaya devam edeceğim.



Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in demokrasi, hukuk ve değişim mücadelesinin yanında olduğumu özellikle ifade ediyorum.



Bu bir ayrılık değil, yeni bir başlangıçtır.

Yürüyelim arkadaşlar…

Yolumuz uzun, inancımız tamdır."

Burak Durak ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Bu bir ayrılık değil, yeni bir başlangıçtır.

Sokağın sesine kulak veriyorum. Bize güvenerek oy veren seçmenimizin iradesini dinliyorum, dinlemeye de devam edeceğim.

Mücadelemizi halkımızın yanında sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte, sonuna kadar aynı yolda yürümeye devam edeceğiz.

Yürüyelim arkadaşlar…

Çünkü yolumuz; halkın, adaletin ve değişimin yoludur."