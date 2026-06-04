Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Narlıdere’de sekiz yıl önce bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında adalet mekanizması hız kesmiyor. Bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla yakalanan dönemin Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri Atakan Kaçar, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yıllarca "intihar" denilerek kapatılmak istenen, ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iğneyle kuyu kazar gibi yürüttüğü soruşturma böylece emniyet ayağındaki en kritik halkayı da cezaevine göndermiş oldu. Kaçar’ın tutuklanması, dosyanın seyrini tamamen değiştirecek güçte bir gelişme.

Firari Kalmadı

Soruşturmadaki bu son dalga, aslında kördüğümün çözüldüğü an olarak kayıtlara geçiyor. 25 Mayıs 2026'da davanın bir diğer kilit ismi Yiğit Aykurt’un sınırda jandarmaya yakalanıp tutuklanmasının hemen ardından Kaçar’ın da cezaevine gönderilmesi, kaçış yollarının tamamen tıkandığını gösteriyor.

Başsavcılığın mercek altına aldığı 26 şüpheliden 23'ü zaten daha önce tutuklanmıştı. Son iki büyük firarinin de hücreye konulmasıyla birlikte dosyada karanlıkta kalan hiçbir fail kalmadı.

Kayıtlara yüksekten atlama olarak geçmişti

13 Mayıs 2018'deki o karanlık günde, genç Dorukhan’ın ölümü kayıtlara "yüksekten atlama" olarak geçmişti. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayet bulgularını görmezden gelerek dosyayı alelacele kapatmıştı. İşte tam bu noktada, tutuklanan eski komiser Atakan Kaçar’ın konumu davanın seyrini değiştirebilir.

Savcılık, ilk gün o şantiyede hangi delillerin kimlerin talimatıyla karartıldığını şimdi bu tutuklamanın ardından daha derinlemesine inceleyecek. Soruşturma, cinayeti örten organize yapının köklerine inmeye devam ediyor.

