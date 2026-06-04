Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca Belediyesi haziran ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Vekili Ulaş Koç’un yönetiminde gerçekleşti. Buca Belediyesi’ne yönelik yapılan rüşvet ve imar yolsuzluğu operasyonu kapsamında Buca belediye başkanı Görkem Duman, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç, CHP eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya ve meclis üyeleri Mustafa Genç, Doğan Sarıkaya ile Burcu Erdurmaz başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Belediye meclisi, operasyon gölgesinde toplandı.

“Çalışmalarımıza devam etmek zorundayız”

Toplantıyı yöneten Başkan Vekili Ulaş Koç, meclis üyelerine "nezaket" çağrısında bulunarak, “Belediyemizle ilgili gizli yürütülen bir soruşturma var. İçeride olan soruşturma geçiren belediye başkanımız, arkadaşlarımız var. Herkesin bu konuya nazik şekilde davranması gerekiyor. İlçemiz çok büyük, hizmetlerin devam etmesi gerekiyor. Çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın ise “Bir an evvel başta belediye başkanımız, bürokratlarımız ve personelimize kavuşmak dileğiyle” mesajı verdi.

Söz alan kimse olmadı…

Toplantıda bütün önergeler komisyonlardan geldiği şekilde kabul edildi ve muhalefet meclis üyeleri söz almadı. Meclisin gündem dışı konuşmalar bölümünde de söz alan olmadı.