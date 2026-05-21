Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı parçalandı!

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde sıcak saatler yaşanmaya devam ederken, vatandaşlar duvarda asılı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını duvardan indirdiler. Fotoğrafı parçalarlarken, bazı vatandaşların fotoğrafın üstüne bastığı da görüldü. Genel Merkez'de dikkat çeken gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor.