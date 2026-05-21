Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi. Bu kararın ardından partililer ve vatandaşlar CHP Genel Merkezi'ne akın ederken, Genel Merkez'de ise tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışma yarattı!

Bir partili tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının indirilmesi istenirken, başka bir partili ise "Biz onlar gibi değiliz" diyerek bu hamleye karşı çıktı. Tartışma ise kısa sürede büyüdü.