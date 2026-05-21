Son Mühür- Erkan Baş liderliğindeki Türkiye İşçi Partisi, CHP'de dengeleri değiştiren mutlak butlan kararına sert tepki gösterdi.

İsim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ''Sarayın kuklası'' olarak nitelendiren TİP kurmayları yazılı bir açıklamayla mutlak butlan kararını tanımadıklarını duyurdu.

TİP'ten yapılan açıklamada,

''Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz.

Bu karar, hukuki terimlerle açıklanamayacağı gibi mevcut siyasi partiler düzenini tamamen kaosa sürükleyebilecek niteliktedir.

Bu bir karşı devrim...

Saray Rejimi, yargıyı bir kez daha rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaktadır. Bağımsız yargı değil iktidar tarafından alındığı herkesçe bilinen bu karar, Türkiye’nin tüm ilerici birikimine, demokratik değerlerine, hukuk devleti ilkesine ve emekçilere karşı sürdürülen Karşı Devrim teşebbüsünün en ciddi saldırılarından biridir.

Bu karara direneceğiz...



Trump’ı ve dünyanın bütün karanlık güçlerini arkasına alan Tayyip Erdoğan, halkın iradesine, halk egemenliğine karşı giriştiği bu savaşta başarılı olamayacak. İlan ediyoruz: Bu karara ve Saray’ın devrimci saldırısına direneceğiz.

Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray’ın kuklasıdır. İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız'' ifadelerine yer verildi.

Türkiye İşçi Partisi, Parti Meclisi'nin konuyu detaylıca değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplanacağını duyurdu.

