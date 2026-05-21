Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi.

Mutlak butlan kararıyla ilgili bir açıklama da, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'ndan geldi.

"Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, "MUTLAK BUTLAN

Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü." ifadelerini kullandı. Bir başka Başdanışman olan Mehmet Uçum ise Köroğlu'nun bu paylaşımını hesabında yeniden paylaştı.