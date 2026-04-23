ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası devam ederken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye el konulan operasyonlara ait görüntüleri paylaştı. Yayımlanan görüntülerde, DMO unsurlarının botlarla gemilere yaklaştığı, ardından silahlı askerlerin gemilere çıkarak kontrolü ele geçirdiği anlar yer aldı.

2 gemi ele geçirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından daha önce yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye el konulduğu belirtilmişti. Açıklamada, “MSC Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ile ‘Epaminondas’ adlı gemiler, gerekli izinler olmadan seyir yaptıkları ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek güvenliği riske attıkları gerekçesiyle DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurularak İran kıyılarına yönlendirildi” ifadelerine yer verilmişti.

3 tanker hedefe konuldu

İran ile ABD arasındaki müzakere gerilimi sürerken Hürmüz Boğazı’nda üç tanker hedef alındı. İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, en az üç konteyner gemisine saldırı düzenlendiği bildirildi. Liberya bandıralı bir gemi, Umman’ın kuzeydoğusunda silah ve roketatarlarla vuruldu. Saldırı sonucunda geminin köprü kısmında hasar meydana gelirken, kaptan Devrim Muhafızları’na ait bir botun yaklaşıp ateş açtığını bildirdi. Olayda mürettebatın güvende olduğu ve botta üç kişinin bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Yunanistan tarafından işletilen geminin kaptanı, saldırı öncesinde herhangi bir telsiz uyarısı yapılmadığını ve geçiş izni verildiğinin kendilerine iletildiğini ifade etti.

Hürmüz’de art arda saldırılar

UKMTO’nun sonraki açıklamasında, İran’ın yaklaşık sekiz deniz mili batısında ikinci bir konteyner gemisine daha ateş açıldığı duyuruldu. Panama bandıralı geminin hasar almadığı ve mürettebatın güvende olduğu belirtildi. Aynı bölgede boğazdan çıkış yapan üçüncü bir konteyner gemisinin de hedef alındığı, Liberya bandıralı bu geminin hasar almadığı ancak saldırı sonrası seyrini durdurduğu ve personelin güvenli olduğu bildirildi.