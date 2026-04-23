Pentagon cephesinden kamuoyunu yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Pentagon tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ABD Donanması’nda önemli bir görev değişikliği de kamuoyuna duyurulmuş oldu. Yapılan açıklamada, Donanma Sekreteri John Phelan’ın görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Sosyal medya üzerinden açıklama geldi!

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Parnell gelişmeyi X üzerinden yaptığı paylaşımla duyururken açıklamasında Phelan’ın görevinden ayrıldığını net bir şekilde doğruladı.

Görevi vekaleten Hung Cao yürütecek!

Pentagon cephesinden yapılan açıklamaya göre, Donanma Müsteşarı Hung Cao, yeni bir atama gerçekleşene kadar Donanma Sekreterliği görevini vekaleten yürütecek.

Gözler yeni atamada! Görev kimin olacak?

Pentagon tarafından yapılan açıklamada görev değişikliğinin sebebiyle ilgili detaylar yer almadı. Kamuoyu tarafından ise önümüzdeki süreçte yeni bir atama yapılması öngörülüyor.