Son Mühür- Bayraklı Belediyesi'nin vatandaşların yaz ayı sıcaklarını renklendirmek amacıyla hayata geçirdiği “Sandalyeni Al-Gel” sloganıyla başlattığı açık hava sinema günleri yoğun ilgi aldı. Etkinlikler 31 Temmuz Soğukkuyu Büyük Park’ta çocuk şenliği ve “Buz Devri” filmiyle birlikte sona erecek.

Bayraklılardan büyük ilgi

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan etkinliklerin ilki Bayraklı Sahilde “Hedefim Sensin” filmiyle başlamıştı. Filmseverleri açıkhava sinemasıyla buluştururken vatandaşa patlamış mısır, çay ve kahve ikramı da yapıldı.

İkramlarla birlikte sinema

Etkinliği 2. günü 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda "Neşeli Günler” filmiyle devam etti. Yoğun ilgi gösterilen “Sandalyeni Al-Gel” etkinliği filmin unutulmaz turşucu sahnelerine gönderme yapılarak katılımcılara limonlu ve sirkeli turşu suyu ikram edildi.

Çocuklara özel eğlence

Açık Hava Sinema Günlerinin final gününde ise 31 Temmuz Cuma günü Soğukkuyu Büyük Park'ta gerçekleştirilecek Saat 19.30’da başlayıp çocuk festivali kapsamında yüz boyama, portre karikatür, bilim, kil ve resim atölyeleri gibi etkinlikler düzenlenecek. Saat 21.00’ı gösterdiğinde ise yıllardır herkesin severek izlediği “Buz Devri” filmiyle etkinlik sona erecek.

"Son etkinlikte buluşacağız."

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Öz ise açık hava sineması etkinliği için "Açık Hava Sinema Günlerimizde komşularımızla aynı ekranda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk iki gösterimizde hemşehrilerimizle keyifli yaz akşamlarını paylaştık. Şimdi ise çocuklarımız ve ailelerimiz için hazırladığımız son etkinlikte buluşacağız. Tüm komşularımızı Soğukkuyu Büyük Park'ta gerçekleştireceğimiz Çocuk Şenliği'ne ve ardından açık havada izleyebilecekleri 'Buz Devri' film gösterimine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.