Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmirli bir lise öğrencisi, dondurucu soğuğa ve zorlu şartlara meydan okuyarak kendi ürettiği hava kitiyle Arktik’e ayak bastı. İzmir Fen Lisesi öğrencisi Barkın Özsoy, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-6) kadrosuna seçilerek Kuzey Kutbu’ndaki bilimsel çalışmalarda aktif rol aldı. Genç yetenek, tasarladığı yerli ve taşınabilir hava kalitesi ölçüm kitlerini dondurucu kutup ortamında bizzat denedi.

Birincilikle başlayan kutup yolculuğu

Barkın’ın Arktik rotası bir günde çizilmedi. Süreç, 2025 TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda kazandığı "Hava ve İklim" alanı Türkiye birinciliğiyle ivme kazandı. Ardından TEKNOFEST İstanbul’daki çetin değerlendirmeleri başarıyla geçti. Ve beklenen an geldi.

30 Haziran 2026’da İstanbul’dan havalanan 12 kişilik dev araştırma ekibinde yerini aldı. Kadroda üç yabancı bilim insanı ve farklı disiplinlerden uzmanlar bulunuyordu. Genç liseli, devasa bir bilimsel kadronun arasında kendi geliştirdiği teknolojiyle öne çıktı.

"Opaque" sayesinde düşük maliyetli ve hassas ölçüm

"Opaque: Açık Kaynaklı Taşınabilir Hava Kalitesi Ölçüm Kitleri" adını verdiği projesi tam anlamıyla küresel bir soruna odaklanıyor. Sistem; hava kalitesini belirleyen temel gazları, partikül maddeleri, nem ve sıcaklığı anlık olarak analiz ediyor. Taşınabilir yapısı sayesinde hem günlük yaşamda hem de sağlık alanında pratik çözümler sunuyor.

Devrim niteliğindeki noktaysa şu: Sistem tamamen düşük maliyetli ve erişilebilir. Üstelik topladığı kritik verileri anında kaydetmekle kalmıyor, tehlikeli seviyelerde kullanıcıya uyarısını veriyor. Laboratuvardan ve sahadan onay alan cihazlar, son sınavını kutupların sıfırın altındaki aşırı çevre koşullarında verdi. Proje böylece bilimsel açıdan en zorlu aşamayı geride bıraktı.

"Geleceğin bilim insanları yetişiyor"

Elde edilen bu gurur verici tabloya İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi de kayıtsız kalmadı. Kentte kurdukları güçlü proje ekosisteminin ve öğretmenlere verilen eğitimlerin meyvelerini topladıklarını belirten Yahşi, duyduğu gururu şu sözlerle aktardı:

"Bu başarılar, araştırma kültürünün kök salması hedefimizde ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Barkın evladımızın kendi ürettiği yerli ve millî teknolojiyle küresel bir soruna otonom çözümler araması, ülkemizin parlak yarınlarının göstergesidir."

Genç araştırmacıyı, ona rehberlik eden öğretmenlerini ve ailesini tebrik eden Yahşi, İzmir'den doğan bu bilimsel vizyonun sınırları aşmaya devam edeceğini vurguladı.

